När ska politikerna ta äldrevården på allvar?

Ibland är kamera ett utmärkt alternativ till att personal ska riskera att väcka en person på natten bara för att kolla att allt är okej. Man försöker ju jobba bort de gamla ronderna för att nattillsynen ska vara individanpassad. En dörr som det gläntans på kan gnissla, ljus kommer in i rummet och personen har plötsligt "främmande" folk inne i rummet, vilket faktiskt kan skapa oro och förstöra sömnen för resten av natten.

En kamera i rummet – om den används korrekt – kan aktiveras till exempel genom att den boende sätter sig på sängkanten under natten och då aktiverar en sensor. Personal kan då, när sensorn larmar, titta till den boende via kameran. Om personen sitter en stund och sedan lägger sig igen kan larmet avslutas, och den boende får fortsätta sova i lugn och ro. Om den boende däremot reser sig för att gå till toaletten, och behöver hjälp i de momenten, kan personal gå in och hjälpa den boende, och sedan lämna rummet när personen ligger tryggt i sängen igen.