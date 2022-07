Liberalerna möter merparten av PRO:s krav

Kommentar till "Äldreomsorgen avgör valet för var femte svensk", VLT den 11 juli.

PRO:s Inger Persson skriver att äldreomsorgen avgör valet för var femte svensk. Liberalerna i Västerås kan alltså se valdagen an med tillförsikt. Merparten av PRO:s krav är under liberalt ordförandeskap redan genomfört i Västerås. Anslagen från stat och kommun har ökat under denna mandatperiod, äldreomsorgen i Västerås har fått mer än 20 procents ökning av sin budgetram. En kvalitetssatsning för en ökad andel fasta anställningar har genomförts och de delade turerna är sedan förra året avskaffade. Detta är en bra början.