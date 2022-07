Klimatfrustration kan få oss att agera

När det gäller att klimatkompensera kan företagare investera i förnyelsebar energi, bevara skogen och använda energi på ett effektivt sätt. Det är mycket viktigt att jordens skogsbestånd inte minskar. Många företag förstår att klimatarbetet inte är en miljöfråga utan en affärsfråga. Företagen förstår att det går att tjäna pengar på att effektivisera energianvändning, minska materialanvändningen, ha smartare förädlings- och distributionskanaler och utveckla cirkulära produktionsmetoder. Som privatperson kan man stötta Vi-skogen.se (plantera träd i Afrika) eller stötta olika projekt i Indien (ersätta kolkraft med förnybar solenergi).

We must act now on climate change