Hälsoschema är inte bra för alla

Vi "nattare" blev så glada när nattens veckoarbetstid sänktes och beslutet blev att vi skulle få en liten höjning av arbetstid från cirka 64 procent till cirka 67 procent i stället för ändrade scheman som vi var rädda för, men som sagt, nu ska det ändras.

Det som framkommit är att vi nu ska minska vår arbetstid på nätterna med 1 timme per natt och i stället för att jobba 10 timmar per natt så ska vi jobba 9 timmar per natt.

De alternativ som nu finns att välja på är att antingen ha kvar samma tjänstgöringsgrad och arbeta in diffande timmar på till exempel kvällspass eller att sänka tjänstgöringsgraden.

Vi som av olika skäl endast kan och/eller vill jobba nattetid kommer att bli tvungna att sänka vår tjänstgöringsgrad, vilket säkerligen kommer leda till att några väljer att bli timvikarier i andra kommuner för att få jobba nattetid. Hur blir det mer hälsosamt för dem som på ledig tid ska gå in och jobba till exempel kvällspass? Så bra tjänar man inte som undersköterska inom äldrevården att man har råd att gå ned i tid.

Det vore önskvärt att en dialog förs med personal innan beslut fattas.

Nattare