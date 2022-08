Bojkotta köttdiskarna

Jag har tidigare skrivit artiklar om livsmedelskedjornas oskäliga prishöjningar det senaste dryga halvåret. Som exempel kan nämnas fläskkarré som normalt under sommarmånaderna kan fås till extrapriser runt en 50-lapp per kilo. Denna sommar har alla extrapriser lyst med sin frånvaro och ordinarie pris på närmare 100-lappen per kilo har debiterats – oavsett livsmedelsbutik.