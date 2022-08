Stärk e-demokratin i Västerås

För individer, granngemenskaper eller föreningar finns det som i Västerås kallas för e-förslag. Via Västerås stads hemsida kan vem som helst som är invånare i kommunen skicka in sitt förslag. Det ger dig möjlighet att påverka det som är viktigt för just dig. Det krävs minst 100 personer som röstar för ett e-förslag för att det ska skickas vidare till berörd förvaltning och nämnd, där ärendet handläggs. Det finns dessutom möjlighet att följa politiska sammanträden digitalt.

Det är viktigt att dessa demokratiska möjligheter blir allt mer kända och erkänns som vedertagna metoder för att påverka politiken och samhället. Om en idé får uppbackning av ett politiskt parti är det också bevisat att vi tillsammans kan, metaforiskt, flytta berg. Se bara på resultaten av engagemanget kring att stoppa byggnationerna vid Vallby hage och Klimatvägen i Hökåsen.

Dessa är skolboksexempel på organiserat engagemang för förändring. Ett visst politiskt parti försöker dock ohederligt ta åt sig äran av det sistnämnda men jag är säker på att den synden straffar sig i valet.

Vi inom KD ser styrkan i det folkliga demokratiska engagemanget, på individens, familjens och lokalsamhällets egna villkor. Därför stöttar vi helhjärtat den e-demokrati som möjliggjorts av den digitala utvecklingen. Vi kommer att försvara möjligheterna – och utveckla förutsättningarna till att på olika sätt delta i den demokratiska processen och göra sin röst hörd.