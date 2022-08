Ekonomisk härdsmälta runt hörnet

En normalfamilj (2 vuxna, 2 barn) har i dag en kostnad för livsmedel om cirka 10 000 kronor per månad enligt Konsumentverket. Inflation och andra kostnadsökningar ligger i dag på 15–25 procent per år, vilket innebär en kostnadsökning om 18 000–30 000 kronor per år.

Genomsnittsbilisten kör cirka 1 100 mil per år enligt Trafiksäkerhetsverket. Med nuvarande kostnadsökning om cirka 35–45 procent det senaste året blir merkostnaden cirka 6 000–7 000 kronor per år.

Genomsnittsförbrukningen för boende i villa ligger på 20 000–25 000 kilowattimmar per år enligt Elmarknadsbyrån. Många svenskar tvingas dagligen teckna nytt elhandelsavtal och upptäcker att den tidigare totala kostnaden om 50 öre per kilowattimme (fast pris) i ett nytt avtal ökat till 249-343 öre per kilowattimme beroende på avtalets längd och dyrare blir det för varje dag.

Minimum kostnadsökning blir 500 procent vid till exempel 249 öre per kilowattimme - det vill säga 5 gånger dyrare än tidigare avtal. För en normal villa som förbrukar 20 000– 25 000 kilowattimmar per år innebär det en kostnadsökning från 10 000–12 500 kronor per år till 50 000– 62 500 kronor år.

Totalt kan alltså en svensk snittfamilj i villa med en bil se fram emot en total kostnadsökning om drygt 75 000–100 000 kronor per år av redan skattade inkomster – knappast en summa gemene man bara kan dra upp ur bakfickan.

Därtill kommer ökade kostnader för stigande räntor och annan konsumtion. Kostnadsökningarna är en kombination av politiska beslut, marknadskrafter och Rysslands invasionskrig, dock torde den förda politiken de senaste 10–15 åren vara den klart viktigaste orsaken.

Många svenskar kan de närmaste åren snarare se fram emot personlig konkurs än en ny klimatsmart elbil.

Leif Kullberg