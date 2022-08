Huset på Vikingagatan 3 i Västerås sålt igen – andra gången på kort tid

Mattias Per Olle Wärmlöf Helmrich, 30, är ny ägare till fastigheten på Vikingagatan 3 i Västerås. Ägarbytet blev klart i juli 2022 och köpesumman blev 6 200 000 kronor. Den tidigare ägaren köpte huset så sent som så sent som i maj i år. Även då landade priset på 6 200 000 kronor. Huset har en boyta på 124 kvadratmeter.