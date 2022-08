Hej, Stefan! Tack för din synpunkt.

Du skriver: ”Men hur var konserten? Det fick vi aldrig riktigt veta.” Själv vågar jag påstå att den uppmärksamme, utifrån min recension, kan konstatera följande:

Att 2 100 åskådare var på plats. Att låten ”Ut ikväll” spelades tidigt, satte standarden och visade att Ulf Lundell var på spelhumör. Att Västeråspubliken under ”Förlorad värld” fyllde i på de rätta ställena, när Ulf Lundell själv tystnade, och att han under samma låt kastade ut inte bara ett utan två munspel till publiken, pressade rösten till bristningsgränsen och dansade under saxofonsolot.

Att låtarnas arrangemang andades Bruce Springsteen och att huvudpersonens energi gladde västeråsarna. Att Ulf Lundell ville ”döda” låten ”(Oh la la) Jag vill ha dej” en gång för alla, och därför med hjälp av sitt band spelade fel melodier med flit, vilket kändes lite krystat. Att ”Aldrig nånsin din clown” spelades i ett väldigt högt tempo. Att ”Om jag hade henne” och ”Gott att leva” hörde till extranumren och bara kunde beskrivas som tunggungande boogie-woogie.

Att ”Öppna landskap” spelades som avslutningsnummer, presenterades med Putinkritik och en önskan om att ”det ska höras ända till Moskva”.