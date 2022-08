Äldrenämnden behöver arbetsro

Äldreomsorg är ett kommunalt ansvar som utgår från socialtjänstlagen. I korthet innebär ansvaret att äldre människor ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Det är en beskrivning av den goda äldreomsorgen. Det är också del av det samhällskontrakt som Västerås stad som kommun har med sina innevånare. Västeråsarna betalar skatt för en samhällsservice som i gengäld ska fungera.

Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar upp till sköterskenivå på särskilt boende, servicehus och korttidsboende. Kopplat till hemtjänsten utförs cirka 320 tusen hemsjukvårdstimmar per år. Både inom egenregin och hos övriga utförare arbetar sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter och MAS, medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

Konstateras kan att äldrenämnden fått skarp kritik av kommunens revisorer för sin politiska styrning under mandatperioden och för att kommunikationen mellan politisk ledning och verksamhet brister. Information når inte fram till den politiska nämnden som därmed inte kan ta rätt beslut. Det går i sin tur ut över kvaliteten i verksamheten. Klagomålshanteringens resurser räcker inte till och oppositionspolitiker blir nedringda av anonyma samtal från anhöriga som inte kunnat göra sina röster hörda på annat sätt. Larmrapporter presenteras i media utan att verksamheten reagerat på bristerna och utan att det egna kvalitetsledningssystemet fångat upp problemen.

Vi måste fråga oss varför en verksamhet med så goda förutsättningar och ett så viktigt uppdrag ändå inte synes fungera.

Den politiska nämnden har under mandatperioden präglats av ett toppstyrt, konfliktinriktat ledarskap med ett dåligt arbetsklimat och bristande samarbete till följd. Den yttersta ledningen sätter an tonen i en organisation och värderingar, attityder och stämning fortplantar sig vidare. Äldrenämnden har därmed under mandatperioden fått en organisationskultur som är osund och kontraproduktiv. Det måste vi ändra på och den förändringen måste starta i styrelserummet. Äldrenämnden behöver en ny ledning.