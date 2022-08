Moderaterna och elsubventioner

Därtill kommer de ökande momsintäkterna.

Elavtal har under de senaste året blivit allt från 100 procent till 700 procent dyrare för alla med fasta avtal. Eftersom de flesta har avtal på allt från 1 – 3 år så torde mellan 35 – 40 procent av hushållen tvingas teckna nya avtal före december i år. Innebärande att staten – inte bara under perioden januari till mars – utan hela året och framöver tar in höjda momsintäkter med allt från 100 procent till 700 procent - en intäkt som tillsammans med Vattenfalls ökade intäkter sannolikt till fullo täcker för det 15 miljarder M önskar lägga i subventioner.

Med andra ord så är kostnaderna för subventionerna självbärande med statens ökade intäkter från moms och vinster i Vattenfall och bör snarare ses som en återbäring än som subventioner och ökade kostnader för staten.

Leif Kullberg