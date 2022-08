Varför ställs inga motfrågor till alla vindkraftsvurmare?

Om man gräver stora hål på en ö omgiven av saltvatten så kommer man inte att kunna pumpa upp sötvatten ur öns berggrund, ty trycket från det omgivande havet skapar saltvattneninträngning, det är rena naturlagar. Testa själv, gräv ett hål i strandkanten, se att vattnet tränger in.

Att samma politiker som vurmade för detta, såg till att stänga ner fullt fungerande kärnkraftverk, som hade kunnat upprätthålla en stabil elförsörjning är i det närmaste ett landsförräderi, utan att åtala dessa politiker för just detta brott.

Nu gör dessa makthavare/politiker som en före detta minister Ringholm blev ökänd för, det vill säga man säger om och om igen ”vi skall bygga vindkraftverk som fördubblar vår eltillgång.” men vägrar att svara på eller ta ansvar på varför väl fungerande kärnkraft tvingades stängas av!

Miljöförstöringen då? Jo på varje plats en 150-300 meter hög vindkraftsgenerator skall uppföras så anläggs en 15-20 meter bred (och ofta väldigt lång) väg in i ofta relativt orörd terräng (på säkert avstånd från Södermalm), med en bärighet som är i klass likvärdig med E18; sedan hyvlas det av cirka 1 fotbollsplan med mark, man gräver bort all jord, alla olika jordlager, floran försvinner, ursprunglig grundvatteninfiltration förstörs, man spränger miljontals ton med orört berg för att framställa makadam till dessa infartsvägar för att kunna köra in med enorma kranar, utrustning med mera. När hålet är grävt så armeras det med 100 tals ton med armeringsmaterial, (järn/ stål) och över allt detta så fylls det på med i cirka 1 300 ton med betong.

Dessutom dras det fram kilometervis med elkablar för att kunna driva kraftverket. (Bland annat Cu som måste brytas nån annanstans.)