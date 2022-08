Vem sätter press på Trafikverket?

Banan uppbyggs av kompletta lätta bansektioner med en längd av 25 meter och 165 ton. Normalt för en upphöjd brobana 30 meter och 900 ton alternativt det privata projektet Skagerack-banan 40 meter och 914 ton dock på utvecklingsstadiet.

Magnettåget dras magnetiskt upp mot banans underdel. Genom den delvisa omfamningen blir urspårning omöjlig. Tåget har varit i kontinuerlig drift sedan 31 december 2003 med en tillgänglighet av 99.98 procent och en total daglig försening på sekundnivå. Varje tågsätt har gått väsentligt längre körsträcka än X2000 trots att det systemet sattes i drift 1990.

Borås – Göteborg kostar 7,9 miljarder per mil medan teststräckor i Kina antingen genom megastäder som Shanghai/Hangzhuo eller på hög höjd som Lijiang 2 900 meter över havet till en totalkostnad inklusive stationer, tågflotta etc. uppgår till 3 miljarder per mil. Ett Svenskt projekt med hög automatiseringsgrad och liten bemanning och inga tunnlar (klarar stigningar på 10 procent) bedöms till 2,5 miljarder per mil.

Magnettåget blir självförsörjande vid Trafikstart och dess underhållsbehov är hastighetsoberoende.

Därmed ökad jämlikhet tvärsemot vad Ramboll kommit fram till gälande traditionella tåg.

Ett privat projekt Skagerack-banan mellan Göteborg och Oslo byggs med den nya tekniken brobana och ett ny framtaget HSR-tåg för 400 km/h och med 40 meters nyutvecklade 40 meters sektioner om 914 ton och betydligt svårare att hantera.