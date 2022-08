Du kan också vara med i klimatarbetet

En väg har stängts av i Södra Lundby på grund av skyfallet, hagelstorm ställde in en konsert på Västerås Officersmäss - vad är det egentligen som händer med vårt klimat?

Klimatförändringarna är orsakade av hur vi i den rika delen av världen lever. En svensk släpper i genomsnitt ut 9 ton växthusgaser per år, plus utsläppen kopplade till internationellt flyg (vilket är mycket, eftersom vi svenskar flyger mycket). För att sätta detta i relation till något annat, så släpper en indier i genomsnitt ut 1,7 ton/person och år, och en genomsnittlig EU-medborgare 5,9 ton/person och år. Vi i Sverige har dessutom släppt ut växthusgaser sen väldigt lång tid tillbaka, sen industrialismens början, i jämförelse med till exempel Indien, som börjat släppa ut stora mängder ganska nyligen. Detta betyder att vi i Sverige proportionellt sett, har ett väldigt stort ansvar för de växthusgaser som ackumulerats i atmosfären och nu cirkulerar runt jorden. Och eftersom Sveriges utsläpp per person är så stora, så är vi väldigt viktiga i det globala klimatsamarbetet, och vi har en fantastisk potential till förbättringar!

Om vi ska lyckas bromsa klimatförändringarna behövs väldigt många olika typer av lösningar. Alla (stora och små) insatser för att minska utsläppen är en del av lösningen. Men vi behöver förstå att tiden för att hinna åtgärda problemen är väldigt knapp, och den miljöstress som vi utsätter våra ekosystem för (föroreningar, övergödning etcetera) försvagar naturens egna förutsättningar att omvandla koldioxid till syre.

Förutom att vi måste sluta använda fossila bränslen, måste även vår totala energianvändning minska.