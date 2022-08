Trafikverket klarar inte sin uppgift

Natten till den 11 augusti körde en bil på en så kallad signalkur vid järnvägsövergången i Tillberga. Signalkurens huvuduppgift var att reglera bommarnas fällning när tåg närmar sig. Genom att signalkuren förstördes så kunde inte bommarna fällas. Då ställde Trafikverket in nästan all tågtrafik. Alla resande på linjen Sala‒Västerås och omvänt har fått åka buss under 13 dagar.

Det gav stora negativa konsekvenser, särskilt för resenärerna som blev försenade och missade tåganslutningar i både Sala och Västerås. Det blev också problem för tågoperatören och kollektivtrafiken som nu snabbt måste skaffa fram tillräckligt med bussar för att ersätta tågen, vilket inte är så lätt. Och det dröjde innan Trafikverket över huvudtaget meddelade kollektivtrafiken i Västmanland vad som hade skett.