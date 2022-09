Du som har borgerliga värderingar bör rösta fram en borgerlig statsminister

Vänsterpartiet har sina rötter i kommunismen. Jag anser att V därför har en väsentligt värre historia än SD. Ty både Mao och Stalin har miljontals fler liv på sitt samvete än Hitler. Kommunismen har under en mansålder hållit miljarder människor i ett järngrepp av angiveri och fruktan. Putin, corona-pandemin och betydande del av världens klimatproblem kommer från denna politik. Så när C vill hålla SD borta från inflytande genom att stödja S så ger de automatiskt inflytande till V, ett parti som motarbetar fri företagsamhet och ständigt önskar mer offentlig makt, kontroll och ägande.

Mycket av eländet i Sverige beror ju på att vi i 8 år har haft en svag regering med dåliga ministrar, särskilt när det gäller brottslighet, energi och äldrevård. Ty den grupp som är särklassigt mest diskriminerade i Sverige är äldre.

Besöksförbudet under pandemin var fruktansvärt eftersom det oftast var personalen som förde in smittan. Under mycket lång tid skulle alla över 70 år helst försvinna så att yngre kunde slippa de stränga karantäner som regeringarna införde i alla andra länder. De äldre offrades. Nu vet vi att Sverige har ungefär dubbelt så många corona-döda per capita jämfört med snittet i övriga nordiska länder. I Sverige har nästan 20 000 avlidit i denna pandemi. Det är ett mycket allvarligt misslyckande.

Annie Lööf påstår sig vara ”borgerligt liberal” och tror sig kunna föra S åt höger. Men ”den breda mitten” är samma utopi som med ”kommunismen”. Det låter bra i teorin men fungerar inte i praktiken. Ty allt handlar om regeringsmakten. Där har Annie Lööf bestämt sig för att SD är pest. Hon struntar i att många väljare med borgerliga värderingar istället uppfattar de rödgröna som både pest och kolera.

Ty MP, V och S är absolut värsta partier för de flesta av oss borgerliga, särskilt för de som bor på landsbygden.