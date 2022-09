Jag står rustad för vintern i vart fall!

En tillbakablick några år i tiden före vindkraftens stora intåg i i Sverige, det vill säga under kärnkraftstiden då alla verk var igång så präglades den tiden av ständig uppgång av elpriserna men det tycks många ha glömt nu. 2015 började det stora intåget av vindkraft som sänkte elpriserna rejält, det var som lägst 2020 med ett spotpris på 11 öre.

Vi har extrema elpriser just nu, men även stora svängningar. Helgerna har väldigt låga elpriser men när arbetsveckan börjar skjuter de i höjden.

På energiföretagens hemsida kan man läsa att första halvåret 2021 var det "normala" priser efter de rekordlåga priserna 2020. Sedan började priserna dra iväg uppåt. Så vad hände?

Vissa hävdar att det berodde på att man lade ned Ringhals 1 och 2 men så var inte fallet, ökningen förklarades med: "Bakgrunden är framför allt höga priser på naturgas vilket lett till höga elpriser i hela Europa. Till detta kommer höga priser på kol och utsläppsrätter, periodvis låg vindkraftsproduktion och en ökad efterfrågan på el med återhämtning efter coronapandemin."

Men det finns fler förklaringar också och det är bland annat att Norge har dragit nya kablar till Tyskland och England för att exportera billig Norsk el till länder som suktar efter mer el. Det har gjort att Norrmännen också fått Europa-priser på sin el och norska staten har fått gå in och kompensera. Detta märks framför allt i de södra delarna av Norge. Tidigare har billig Norsk el i norra Norge gått via Sveriges stamnät (Norge har också dåligt stamnät från norr till söder) och sen tillbaka till Norge från Sverige i söder. Vill man se hur strömmarna går och hur priserna i Norden är timme för timme kan man gå in på på Svenska Kraftnäts hemsida "Kontrollrummet".

En annan är hur prissättningen på Nordpool fungerar. Vi har ingen elbrist, Sverige exporterade 26 TWh förra året, ett rekord. Priset sätts med budgivning timme för timme och det är det högsta budet som gäller för hela elområdet, till exempel SE3 som vi befinner oss i.