Okunskapen förhärskar

Våra toppolitiker uppvisar allt som oftast en förbluffande okunskap kring rena faktaförhållanden. Inte heller tycks de ha förmågan eller viljan att på allvar luta sig mot dem som förstår bättre.

Ingen har väl missat att en viktig debatt i dag gäller tillgången till elektrisk energi och förslagen haglar från alla håll. Alla tycker att vi behöver mer och alla förordar fossilfritt. Där menar de flesta att sol och vind ska vara de energislag som ska prioriteras, medan några helst vill ge kärnkraften en bärande roll.

Man hör ledande politiker prata sig varma för något planerat vindkraftsprojekt som ska ”räcka till för att värma 1 000 villor”. Om det blåser, ja. Och om det inte blåser, räcker det inte ens till en liten sommarstuga. Det lilla villkoret glöms ofta bort. Och om det inte blåser, är det inte bara konsumenter och industrier som får brist. Med ett energisystem som till för stor del baseras på icke reglerbar energi (vatten och sol), riskerar hela nätet att kollapsa med ”black-out” i stora delar av nätet. Någon minns kanske att just det hände i New York på 70-talet. Produktionen lyckades inte leverera det konsumtionen krävde och nätkollapsen och ett mörklagt New York var ett faktum.