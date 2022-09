SD: S vill införa en ny båtskatt

Om vi tittar på vad de olika partierna drivit för politik kan vi konstatera att S, C, MP och V i Miljömålsberedningens havspolitiska utredning, ”Människan och havet”, drev igenom förslag om inrättande av ett båtregister. Man kan även läsa i utredningen att en skatt diskuterades.

Förslaget om båtregister bereds för närvarande på regeringskansliet och besked om hur regeringen avser gå vidare väntas, otippat nog, först efter valet. I riksdagen kan vi konstatera att C och deras kamrater i V år ut och år in motionerat om just ett nationellt fritidsbåtsregister. Detta har även MP och S gjort. Om vänstersidan vinner valet är det därför högst sannolikt att en socialdemokratiskt ledd regering, stödd av de samlade vänsterpartierna (C, V och MP), kommer att driva igenom ett nationellt fritidsbåtsregister och därefter en fritidsbåtskatt.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att säkerställa att båtskatten inte återinförs. Det finns ingen anledning till att på nytt skapa ett kostsamt register som enbart bidrar till att göra det lättare för kommande regeringar att lägga än mer skatt på svenska folket. Det enda sättet att säkerställa att vi inte får en båtskatt efter valet är att rösta för en ny regering. Svenska folket är inte Socialdemokraternas kassako.

Jimmie Åkesson (SD)

Partiledare

Martin Kinnunen (SD)

Miljöpolitisk talesperson