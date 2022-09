Sverige kan bättre

Under Socialdemokraternas åtta år vid makten har otryggheten skjutit i höjden, särskilt för oss unga. I senaste Nationella trygghetsundersökningen uppgav hälften av alla unga kvinnor att de inte kände sig trygga med att vara ute i sitt eget område på kvällen, en ökning från en tredjedel 2014. Likaså uppger hälften av alla unga kvinnor och en femtedel av unga män att de ofta ändrar sin resplaner för att de känner sig otrygga och en femtedel av unga kvinnor säger att de ofta avstår från att delta på aktiviteter just på grund av otryggheten. Ungdomars otrygghet får stor effekt på deras livskvalitet.

Även andra brottskategorier har ökat drastiskt under regeringens två mandatperioder, tydligast av allt är det dödliga våldet och gängkriminaliteten. Under 2021 dödades eller skadades någon i en skjutning nästan varannan dag. Samtidigt är antalet poliser per capita inte fler än 2014. Det är tydligt att Sverige har utvecklats åt fel håll under den socialdemokratiska regeringen.

Sverige förtjänar en regering som tar den utbredda otryggheten på allvar och en justitieminister som inte skyller allt som hänt under socialdemokraternas mandatperioder på någon annan. För att möjliggöra det krävs ett maktskifte till en borgerlig regering som:

Prioriterar polisen framför familjeveckor: Sverige behöver fler poliser. För att göra yrket mer attraktivt och för att få fler att stanna inom det krävs högre lön och bättre arbetsvillkor. Därtill behöver nästa regering se till att polisen har de resurser som de efterfrågar för att knäcka brottsligheten.

Tar bort straffrabatten för alla över 18 år: Är man vuxen och begår ett brott ska man inte få rabatt på sitt straff.

Arbetar mer förebyggande: För att minska brottsligheten och fånga upp unga innan de rekryteras till de kriminella gängen måste det satsas mer på skola, arbete och socialtjänsten. Fler unga behöver klara grundskolan, tydligare koppling mellan utbildning och arbete och socialtjänsten måste kunna omhänderta unga som begår brott upprepade gånger.

Regeringen har misslyckats med att bemöta otryggheten och knäcka kriminaliteten. Sverige förtjänar bättre. Sverige kan bättre. Sverige behöver byta regering.

Matilda Ekeblad

Förbundsordförande MUF

Johan Erikols

Distriktsordförande MUF Västmanlands Län