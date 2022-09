I höst satsar vi på framkomlighetsbeskärning

Under hösten gör vi en särskild satsning på framkomlighetsbeskärning längs gång- och cykelvägnätet i hela östra Västerås, det vill säga alla stadsdelar öster om järnvägen. Det kommer att ta några månader för arbetslaget att jobba sig igenom hela gc-vägnätet.

Alla trafikskyltar ska vara synliga för trafikanterna. Om en skylt täcks av växtlighet eller om du upptäcker andra fel, hinder eller risker får du gärna felanmäla detta via appen ”Tryggare Västerås”. På så sätt får våra entreprenörer snabbare kännedom om var det finns problem.

De kommunala gräsytorna klipps med olika intervall, från Vasaparkens välklippta gräsmatta till gräsytor ute i våra stadsdelar som klipps mellan två och fem gånger per säsong. Under en bra växtsommar som den vi just fått njuta av, kan gräset bli högt innan det är dags att klippa igen.

För växtlighet i våra grönområden och längs gångstråk i parker och naturområden har vi helt enkelt inte resurser att hålla efter som man kanske skulle ha gjort i en privat trädgård. Ogräsrensning ingår inte heller i entreprenörens åtagande annat än i absoluta City.

Ogräsbekämpning är kostsamt, då det kräver mycket manuellt arbete. Västerås stad använder sedan många år inte kemiska bekämpningsmedel, detta för att skydda vårt grundvatten samt vattenkvalitén i Mälaren. Det gör att det blir ännu svårare att hålla efter ogräset. Vissa platser klipps inte alls då de används som vildvuxna ängsytor för att gynna den biologiska mångfalden.