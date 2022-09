Nu har Liberalernas partiledare Johan Pehrson talat om hur L vill att elever ska placeras i olika skolor inför skolstarten. Ett gemensamt skolval ska införas. Alla föräldrar ska välja skola = alla föräldrar ska ange önskemål om vilken skola de vill att barnet ska gå i.

Alla skolor, oavsett huvudman, ska ha ett samordnat gemensamt skolval. Under en 3-veckorsperiod ska valet vara öppet. Oavsett när under 3-veckorsperioden som önskemålet lämnas in så hamnar eleverna i samma grupp.