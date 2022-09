Ledarsidan i VLT följer inte sina egna pressetiska regler

Så här skriver VLT om sina egna etiska regler: ”Vår journalistik ska vara saklig, tydlig och underbyggd. Vi väljer inte sida, utan strävar efter att ge en så nyanserad bild som möjligt. Vi strävar efter att alltid sätta våra läsare och användare i första rummet”.

I en ledare den 9 september skriver Jesper Ahlin Marceta följande: ”Det moderatledda regeringsalternativet innehåller ett liberalt parti, ett konservativt parti med kristen grundsyn och ett radikalnationalistiskt parti med rötter i vit makt-rörelsen. Sällan har väl en samling partier varit så olika. Man undrar vad en sådan brokig skara skulle kunna komma överens om över huvud taget.”

Ledarsidan i VLT visar klart sitt syfte att vilseleda och lura sina läsare genom att förtiga att Magdalena Andersson har en ännu brokigare skara i sitt regeringsalternativ. Hon måste ha stöd av C, MP och V. Den enda anledningen till att C ingår i hennes regeringsunderlag är att ledarstaben i C avskyr SD ännu mer än V.