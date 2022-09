Stoppa slakten av Mimer!

Under perioden 2018–22 har Mimer, under liberalt ordförandeskap, byggt cirka 500 nya lägenheter i Västerås och inte sålt några. Ändå har Mimers marknadsandel sjunkit från 46 procent till 41 procent. Det beror på att många privata hyresvärdar också byggt nya hyresrätter. Att Mimers marknadsandel sjunkit är inget problem. Men att göra som Moderaterna nu föreslår – sälja 3 500 Mimerlägenheter för att få ned Mimers marknadsandel till under 30 procent – det vore att gå alldeles för långt!