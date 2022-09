Bäckbyborna visade hur extremism ska bemötas

Valturnén handlar till största delen om att provocera, men under denna fredag på Bäckby fick vi delvis se en annan sida av Paludan än den han visade när han besökte Västerås i maj .

Dansksvenske högerextreme politikern Rasmus Paludan, partiledare för Stram Kurs, kandiderar i det svenska riksdagsvalet. Nu är han ute på någon form av valturné och hans schema är hektiskt. Under fredagen hann han med stopp i Örebro och Västerås innan han åkte vidare mot Östersund.

Även i maj hade han sökt tillstånd att tala på Bäckby, men förvisades till Fiskartorget i centrala Västerås. Då hade han med sig förinspelade mantran som hånade islam och profeten Muhammad. Han brände Koranen ett flertal gånger, han spottade i den och han trampade på den. Allt i syfte att provocera och hetsa åhörarna. Stämningen blev hetsig, men det urartade aldrig som det gjorde under kravallerna i påskas.

På Bäckby under fredagen hade han visserligen med sig ett exemplar av Koranen, vilket en av hans kompanjoner höll i sin hand under hela framträdandet. Men, han brände den inte. Under sitt tal förklarade han att han inte bränner Koranen när han inte blir provocerad. Det ansåg han att han hade blivit förra gången han var i Västerås.

I stället för att häckla och hetsa var han nu ute efter en dialog med åhörarna. Han fick frågor och svarade på dessa i sin megafon och lät stundtals mer som en fanatisk sektliknande predikant än som en politiker. Han pratade om Jesus och dennes fridfulle människosyn. Han förklarade också varför han inte gillar Muhammed och islam. Få brydde sig.