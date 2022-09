Om busstrafiken i Surahammar

Jag skriver för oss äldre som bor i norra delen av Surahammar och inte längre kör bil.

Vi har 3 km till närmaste buss. Det är för långt att gå för flertalet av oss pensionärer som önskar åka till Västerås ibland och hälsa på eller för eget bruk till sjukhus eller handla.

Det vi önskar är en busshållplats där bussen stannar åtminstone någon gång under dagen. Det fanns tidigare men togs bort under sossarnas ledning och nu har vi hoppats på moderaternas ledning under sista åren men ingalunda.

Det skrivs mycket om busstrafiken i Västerås med omnejd, men jag undrar om det är någon som har 3 km tillnärmaste hållplats.

Ann-Catrin Edvinsson 77 år