Sverige gör en kovändning om energin

Vad händer egentligen med Sveriges elförsörjning, nu verkar det som att man gör en praktfull kovändning inför den stundande vintern. Energimyndigheten verkar ge alla som kan producera el tillåtelse att göra det och restriktionerna mot att använda fossila bränslen sopas "tillfälligt" under mattan.

I SVT rapport den 7 september dök regeringens energiminister, kalla mig, "cash" Khashayar Farmanbar (S), med följe upp på en pressträff och framhöll med myndig stämma. "Målet är glasklart, all energiproduktion som är tillgängliga som kan komma in, ska komma in" sa ministern.

Uppdraget att verkställa detta går till Svenska kraftnät, som då också kommer att godkänna fossila bränslen som olja, gas och kol, vilket då strider mot intentionen att fasa ut det fossila bränslet, men självklart ser det inte ut på det viset, speciellt då ett 50-tal kraftvärmeverk redan kör sina anläggningar på högvarv och bränslet till detta är importerade miljöfarliga fossila sopor och avfall.