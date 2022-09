Han är ny VIK-expert på VLT

– Vi är oerhört glada över samarbetet med Mikael. Hans enorma kunskaper och skarpa analyser om VIK kommer vara ett lyft för VLT:s läsare och lyssnare under säsongen. Tillsammans med Oliver Åbonde har nu VLT-sporten en urstark uppställning inför en spännande säsong.

VIK-podcasten kommer blanda skarpa analyser från just Mikael Norén och Oliver Åbonde med rena intervjuer av spelare, ledare och tidigare profiler.

Hockeyintresset tog fart 1994 under Stanley Cup-finalen mellan New York Rangers och Vancouver Canucks. Efter det övertalande han sin pappa att åka till Rocklundahallen och kolla på VIK, nånting som snabbt blev en given del av livet.

Idag missar han aldrig en match. Och sedan starten av bloggen "VIK Fan Central" dissekerar Mikael matcherna in i minsta detalj. En hockeynörd ut i fingerspetsarna, vilket kommer märkas i VIK-podden.