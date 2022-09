Ledsna centertoppar: ”Hon lämnar ett tomrum efter sig”

Annie Lööf har haft ett starkt stöd av sina partikamrater in i det sista.

Vicki Skure-Eriksson (C) är partiets gruppledare i Stadshuset:

Såg du någon svaghet i hennes ledarskap?

– Nej, det kan jag faktiskt inte säga. Hon har förmedlat vår politik på ett fantastiskt sätt. Hon har också lyft frågor som ingen annan lyfter, som jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. Hon har också varit en viktig förebild för unga tjejer, att man ska våga ta plats.

Vem anser du står i tur för att bli partiledare?

– Det kan jag inte säga på rak arm. Vi har flera duktiga företrädare så det blir nog inget problem, men hon lämnar ett stort tomrum efter sig.

Vilka egenskaper vill du se hos hennes efterträdare?

– Att denna fortsätter att leverera en politik för hela landet, där landsbygden och de gröna näringarna är lösningen för den hållbara klimatomställningen. Och vi ska fortsätta att motverka de destruktiva krafter vi ser vinner mark både i Sverige och Europa. Vi måste fortsätta orka stå upp för demokratin och alla människors lika rätt och värde. Och stå fast för det när det kommer hårda populistiska förslag från andra håll, säger Vicki Skure-Eriksson (C).

Monica Stolpe-Nordin är andra namn på Centerpartiets lista till kommunfullmäktige:

– Jag är oerhört ledsen och hade hoppats att hon skulle sitta längre, vi behöver henne. Men vi visste ju alla att man inte orkar hur länge som helst, på det viset är det ingen nyhet.

– Jag har förstått att hon kopplat avgången en del till de hot som kommit under åren och under valrörelsen.



Enligt Monica Stolpe-Nordin har Annie Lööf varit en energispruta, som inspirerat partimedlemmar, in i det sista.