Oväntad kultartist till Västeråskrog – så blir speciella musikhelgen

Fredrik Strage är en av Sveriges mest profilerade musikjournalister, dels via Dagens Nyheter, dels via TV4, dels via sin podcast ”Hemma hos Strage”. Till Officersmässen vid Hässlö kommer han med sin soloshow, som kan beskrivas som en salig blandning av standup, föreläsning och popkulturell predikan. Den hade för första gången premiär på Södra teatern i Stockholm 2021 och har sedan dess lockat storpublik landet över. Riktar sig särskilt till musikälskare.