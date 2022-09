Dags för maktskifte efter 100 år i Hallstahammar!

M+C+L+KD+SD – ta chansen nu! Valresultatet visar att det går att bilda en flerfärgad Icke-socialistisk majoritet (M+C+L+KD+SD) med 20 platser (av 37) i kommunfullmäktige i Hallstahammar, bör man på lokal nivå nu sluta larva sig om vem som bildade parti och vad partiernas historia har med sig i bagaget.

Något som varje journalist glömmer att ställa som motfråga när en företrädare för C, S, MP, eller V vräker ur sig att SD är ett nazistiskt parti. C och S samarbetade under 1930–40-talet med att ta samebarn från familjerna till internatskolor för att de inte skulle tala samiska. De bad Tyskland stämpla J i judars pass för att kunna avvisa dem, zigenar- och tattarproblemen skulle lösas, så de inte förökade sig, och gav felaktigt material i den svenska folkstammen.