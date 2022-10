Det stämmer att vissa turer drogs in på linjerna 515 och 569 till förmån för tåget. Tyvärr har tågtrafiken inte gått som förväntat vilket så klart är mycket olyckligt. Däremot står tågentreprenören för ersättningsbussar i de lägen det inte går fortare att vänta på nästa tåg.

I rusningstid är alla bussar ute i trafik och därför har vi tyvärr ingen möjlighet att sätta in extrabussar. De bussar som under dagtid går nästintill tomma används alltså redan under rusningstrafiken och har då fler resenärer.

Vi följer statistiken över antalet resande på samtliga avgångar och arbetar hela tiden med att kollektivtrafiken ska vara så effektiv som möjligt.

Elbussarna, som nu börjat rulla, är inte ett tillskott i bussflottan utan behövs för att kunna ersätta äldre fordon som nu kan tas ur drift.

Anita Norrby Carlsson

Enhetschef planering och utveckling, Kollektivtrafikförvaltningen