Vi som har elbil och ett rörligt eltimpris samt laddbox hemma kan välja tidpunkt för laddning.

Spotpriset kan variera från 0 upp till 6 kr per kWh. Exempel på ett elpris för 20 öre ger totalt med skatt och nät cirka 90 öre per kWh. Att ladda 10 kWh kostar då 9 kronor. 10 kWh räcker till cirka 5 mils drift vilket ger en driftkostnad på cirka 1,80 kronor per mil!

Jämför med bensin. Den energi som finns i en bensinbil är cirka 4 gånger större än i en batteribil.

Säkerheten med bensintank och metoder att släcka en bilbrand har under lång tid utvecklats. Motsvarande utveckling för batteribilar kommer också att ske.

Elbilist