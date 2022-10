Det är mycket rogivande att beskåda hur avgående politiker och diverse skribenter i tillsynes panik ondgör sig över Ulf Kristerssons försök att bilda en ny regering.

"Enough is enough" är ett gammalt ordspråk, som tydligen majoriteten av Sveriges väljare nu har anammat efter oräkneliga dödsskjutningar och gängkrig under senare år.