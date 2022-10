Min förhoppning är att många tar tillfället i akt i vinter för att se och följa ett av världens bästa bandylag på plats i Västerås.

Jag drömmer om att få jobba med Mårten Joneby och Dan Kiwi Persson på VSK:s bandykansli i år igen. Jag drömmer om att varje match på arenan blir en fantastisk upplevelse för alla inblandade, för såväl spelare på isen och besökare. Jag drömmer om ett grönvitt publikhav som kokar på arenan, det vore mäktigt.

Jag drömmer om att vår lagkapten lyfter SM-bucklan i skyn och att ”we are the Champions” spelas i bakgrunden. Jag drömmer om ett stort medialt intresse varje match under hela bandysäsongen (tidningen VLT).

Jag drömmer om att grönvitt ger oss västeråsare en bragd att minnas i vinter. Jag drömmer om att få äta den delikata bandykorven som säljs på arenan.

VSK har som vanligt målsättningen att spela hem SM-guldet i vinter, och jag svajar inte på målsättningen, det innebär såklart att förväntningarna utifrån är höga på oss som lag. De flesta som jag talat med tippar oss som ett finallag i slutspelet med möjlighet att gå hela vägen, och jag anser att laget har kapacitet att nå dit.

Jag tror att spelarna är medvetna om att det kommer krävas ett hårt arbete på isen, kyla, maximalt flyt, samt att de gör en klockren laginsats och kanske det viktigaste, att spelarna prickar in formtoppen, då blir laget giftigt under slutspelet.