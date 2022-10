Till minne – Birgit Henriksson

Birgit, eller som vi kallade henne ”Bibbi”, var född och uppvuxen i Sandviken. Hennes politiska engagemang började i Hallstahammar under 60-talet i det som då hette Högerpartiet. Tidigt utmärkte hon sig som en engagerad person som stod upp för sina åsikter. Det ledde till uppdrag i Hallstahammars kommun och Landstinget Västmanland. I det moderata länsförbundet hade hon flera roller, inte minst som en stridbar ordförande för Kvinnoförbundet. Perioden 1988-1994 representerade Birgit Västmanlands län i riksdagen.

Som tidigare meddelats har Birgit Henriksson, Hallstahammar avlidit vid en ålder av 90 år. Hon sörjs närmast av döttrarna Anna och Karin med familjer. Moderaterna i Västmanlands län och i Hallstahammar har även att ta avsked av en färgstark person som under många år var en ledande företrädare för Moderaterna.

När det gällde ställde Birgit alltid upp. En utmärkande egenskap var hennes rättspatos. Eller som hon uttryckte det: ”Det ska vara rätt och rättvist”. Vi är många som har henne att tacka för råd och stöd.

Birgit lämnade ingen oberörd. Når hon kom in i rummet märktes det - hon seglade in. Det var kanske en egenskap hon förvärvat under alla år med representationsmiddagar tillsammans med sin make Henrik, säljchef på Kanthal AB.

Privat var Birgit privat. Efter makens hastiga bortgång 1984 och som ensamstående mor till två döttrar fylldes tiden med uppdrag för Moderaterna, arbete som lärare vid Lindboskolan och resor med döttrarna. Det fanns under senare år även tid över för andra uppdrag såsom distriktsordförande för SPF-seniorerna, kyrkan och brottsofferjouren.

Nu är Bibbi borta, sörjd och saknad men minnet av henne finns kvar.

För Moderaterna i Västmanlands län

Tomas Högström, Västerås

Hans Strandlund, Hallstahammar

Jenny Landernäs, Hallstahammar