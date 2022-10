Så här skriver Vattenfall på sin hemsida: "En elbil förbrukar i genomsnitt 2 kilowattimmar per mil, även om förbrukningen varierar beroende på bland annat storlek och väderförhållanden. För ett hushåll som kör i snitt 1 200 mil per år innebär det att en elbil som laddas hemma står för en årlig elförbrukning på 2 400 kilowattimmar per år. Med en snittkostnad på 1,5 kronor per kilowattimme för el, nät och skatter innebär det en kostnad på 3 600 kronor."