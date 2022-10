Att lösa klimatkrisen är det övergripande målet men det finns flera delmål i detta som också må bli tillgodosedda. Till följd av den utrikespolitiska utvecklingen och inför avskärningar av import och mycket påtagliga krigsrisker ännu närmre Sverige än Ukraina och till och med angreppskrig från Ryssland på vårt eget land så blir självförsörjning av mat och energi A och O. För att kunna producera mat så måste det också finnas drivmedel till traktorerna. Under förra världskriget 1939–1945 fanns det hästar som åt havre och hö och i dag är biodrivmedel istället chansen att klara sig.

Dagens import av diesel och bensin gynnar Ryssland och muslimska stater (till exempel Iran och Saudiarabien). Det är bättre att låta pengarna stanna i Sverige och utveckla den svenska lands/glesbygden som är i skriande behov av uppryckning. Lika mycket som kärnkraften bidrar med idag kan svenskt jord och skogsbruk bidra med. Det handlar om nya 50 TWh som på relativt kort sikt kan förbättra elförsörjningen

Det svenska skogsbruket och oftast välskötta familjejordbruk som är optimala ur ekologisk och ekonomisk synvinkel En sådan skog levererar under sin livstid energived, massaved, timmer och grot och sett över tiden en rimlig räntabilitet. Att inte utnyttja detta skulle vara en styggelse. En annan stor resurs är biogas via jäsning av tex gödsel eller via förgasning. Uppskattningsvis kan ytterligare 90 TWH tillföras på detta sätt.

Kraftvärmeverken (oftast kommunala bolag) kan producera mycket mer el och i kombination med produktion av biodrivmedel skulle deras ekonomi ytterligare förbättras. Koldioxiden kan i samverkan med vindkraft (eventuellt också ny kärnkraft) och vätgasproduktion reduceras till metanol för bränsle och därmed är CO2 utsläppet borta i denna process

Karl-Erik Andersson

Västerås