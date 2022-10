På debattsidan ska väl avvikande åsikter framföras som motvikt till någon annans, men jag kan ändå inte låta bli att helt och hållet ställa mig bakom Fager, när han klär av Kejsaren och visar att han är helt naken.

I sammanfattning konstaterar Fager, att kolföreningar vid förbränning ger ifrån sig CO2 oavsett om de hittats under jord eller ovan. Kolföreningarna ovan mark, alltså i huvudsak trä från våra skogar, har lägre energitäthet än de under jord, alltså kol, olja och gas, vilket gör att mer måste eldas av de förstnämnda för att få ut jämförbar energi. Med dessa större mängder blir bidragen till utsläpp av CO2 avsevärda och att beteckna biobränslen som koldioxidneutrala, som några intresseorganisationer gör, är en ren myt. Dessa organisationer jämte till exempel miljöpartiet lyckas också bortse från träden/skogen som den mest effektiva koldioxidsänkan. Om nu biobränslena är så miljönyttiga, behövde väl inte miljörörelsen förfasa sig över skövlingen av regnskogen i Amasonas. Bara all biomassan från dessa avverkningar omvandlades till biogas eller på annat sätt eldades upp i energiproducerande system, så skulle det ju vara en ren vinsthistoria.