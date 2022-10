I boken nämns Keyne en av många framstående ekonomer som bland annat anser att arbetslöshet behöver sin egen specifika behandling. Det är inte alltid rätt att olika målgrupper behöver samma hjälp i arbetslivet.

Vidare i boken står det “With the wisdom of hindsight - and if we do not all have the wisdom of foresight, let us at least have the wisdom of hindsight - I now see that any effective incomes policy must be based on sustaining the overall balance between demand and supply”.

Ett exempel som visar detta här och nu i Sverige är inom paddelbranschen som är i ekonomisk obalans.

John Forbes Nash ́s teori finns ett exempel, om en person är i centrum är det viktigt att också se omgivningen som kan ge ytterligare kunskaper om ökad samverkan och tillgänglighet. Därmed krävs ekonomiska resurser och insatser i olika former i privata och offentliga sektorn.

Värdeinnovation: Hörnstenen i strategi för blå oceaner som skapar mervärde i nytt eget marknadsutrymme, detta nämns i boken Blue Ocean Strategy, W Chan Kim/Renée Mauborgne.

Teorier som är tänkvärda och intressanta kunskaper för att nå resultatinriktade mål. Samtidigt är det svåra och obegripliga matematiska beräkningar. Att omvandla teorier till verkligheten är hur man förenklar fakta och vad som kan komma till nytta i gemensamma strategier.

Anette Hult

Vd MASH AB

Vd SweVisit AB