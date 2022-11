Ett rektorsområde med många flyktingfamiljer från Latinamerika i Stockholm på 1970-talet lyckades. Alla elever slutade nionde klass med godkända betyg under en tioårsperiod. Metoden byggde på skolans överenskommelse med förskolan och deras föräldrar.

Varje barn skulle vara så olikt de andra som möjligt. I skolans värld blev speciallärarna och andra resurser oumbärliga både för den enskilda eleven och för den lilla grupp som den tillhörde. Ordet tillhörighet blev ett ledord. När tryggheten var etablerad kunde läraren dela in barnen i mer tillfälliga kombinationer. Men ”familjegruppen” som den kallades var hemvisten, den trygga tillhörigheten till vardags.

Vid starten i första klass eller ”nollan” - sexårsgruppen - fanns varje barns namn på en skylt på bänkar vända mot varandra. Och varje individ i gruppen var noggrant utvald av förskolan för att hela skaran i klassrummet på 20-30 barn skulle vara rättvist, demokratiskt, representerad. Lärarna eller skolsköterskan, kuratorn, specialläraren eller psykologen hade bett förskolan att tala med föräldrarna under vårterminen före skolstarten. Pedagogerna placerade sedan eleverna i fyra eller fem ”familjegrupper” i samma lokal. Barnen såg alltså varandras ansikten. I ett klassrum med eleverna vända mot katedern måste man vända sig om eller bara se nacken på dem framför. De små grupperna skulle vara heterogena eller demokratiska om man vill.

På högstadiet kunde inte systemet fungera längre men då hade barnen under de sex tidigare åren fått behålla den välvilja och lust som förskolebarnen har. Hur kom föräldrarnas ansvar in i det systemet? När föräldrarna kom till möte i skolan satt de på sitt eget barns stol och såg kamraternas föräldrar. De ombads att ta hem just de andra fyra kamraterna i sitt eget kök och till exempel baka tillsammans. Kök är sig ganska lika mellan socialgrupper.

Mödrarna i dag kan vara analfabeter eller akademiker, muslimer, shia eller sunni, judar eller kristna, förtryckta kvinnor eller glödande feminister. Papporna tar ibland en svag roll som förälder och känner sig ofta hjälplösa. Men eftersom både föräldrarna och förskolan förstod systemet så blev alla tryggare oavsett bakgrund.

Jag vill föreslå fem studietillfällen i svensk lokalhistoria via nätet eller på annat sätt gemensamt för föräldrar och pedagoger. Intresserade studieförbund?

Irma Sohlman