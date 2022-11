I oktober öppnade Adam & Oliver på Smedjegatan, en spännande asianfusion-restaurang där nordiska råvaror tillagas med asiatiska tekniker. En blandning som Agnes Wadefjord och Julia Schiller på Öbergs tog fasta på.

-Vi skapade konceptet utifrån mötet mellan Asien och Skandinavien där vi ville få in en lätthet för att spegla deras tänk kring maten. Vi förde in värme genom bland annat mässing och läder och hittade en balans mellan mörkt och ljust trä, som för tankarna till yin och yang. Vi har också jobbat med arkitektoniska element och former som återkommer och skapar en effektfull inramning, säger Agnes.