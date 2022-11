Kärnkraften är en storskalig långlivad energikälla som dödat totalt under hela dess livstid färre än vindkraften under ett enda enskilt år 2016 då 166 personer dödades i vindkraftsolyckor i hela världen. Under normal drift avger ett kolkraftverk högre radioaktiv strålning än vad Three Mile Island gjorde efter haveriet. Det mesta som gemene man lärt sig om kärnkraft har visat sig vara felaktigt.

Vindkraftens förträfflighet har ridit på en våg av närmast religiös övertygelse som gärna kan punkteras av en vetenskaplig grundläggande utredning. Detta förordas också av Chalmersprofessorn Per Fahlén. Då Sverige satsade på kärnkraft föregicks det av omfattande utredningar medan satsningen på moderna väderkvarnar baserades på ett troende. Varför föregicks inte detta av en lika omfattande utredning?

Landbaserad vindkraft är mycket ineffektivt och med kort livslängd. Enligt Svenska Kraftnät så avger vindkraften 6 procent på sommaren och 11 procent på vintern.

Då Sverige hade 3 500 vindkraftverk om 7 000 megawatt avgav de 17 terawattimmar. Oskarshamn 3 torde i dagens läge kosta 55 miljarder per styck och leverera en energimängd på totalt 22 terawattimmar. Vid jämförelsen får varje vindkraftverk kosta maximalt 8 miljoner i och med dess korta livslängd.

Dessutom sjunkande för vindkraften mot femton år i stället för tjugo – medan flera kärnkraftverk gått mot åttio år och i en framtid hundra år.