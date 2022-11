Det kan inte ha undgått någon att det krävs snabba ryck om vi ska hinna rädda klimatet.

Medans politikerna verkar sakna en djupare förståelse för jordens akuta läge görs viktiga klimatinsatser av företag och privatpersoner. Fler och fler sätter upp solpaneler och många medborgare väljer att ta tåget istället för flyget.

Samtidigt så visar en rapport från Oxfam att 125 av världens rikaste människor i snitt släpper ut 3 miljoner ton koldioxid per år.

Det är hög tid att privata jetplan förbjuds.

We must act on climate change now