Åskådare avbröt gig för att skälla – i dag har bandet internationella framgångar

Postrockscenen kan te sig smal, åtminstone i Västerås. Men Feed me to the Waves har aldrig givit upp den nischade genren och släpper nu sitt andra album.

Frontpersonen Robert Holm berättar om vägen från att få sin spelning avbruten av en åskådare – till att ha ett belgiskt skivbolag i ryggen och få göra Europaturnéer.