Vi har stora brister i vårt välfärdssamhälle men de går att åtgärda och de har uppkommit under en lång följd av år, det vill säga ingen politiker oavsett färg kan avsäga sig ansvaret.

Naturligtvis måste välfärdssektorn värnas och ges de resurser som krävs för att leverera till medborgarna vad de efterfrågar, förväntar sig och gjort sig förtjänta av genom den skatt de betalat.

Men innan, måste såväl kommuner som regioner gå till botten med sin ekonomi, genomlysa sin verksamhet och specificera ”kärnverksamheten” samt övriga delar som direkt och/eller indirekt stödjer densamma.

Allt annat bör ifrågasättas och endast utföras i mån av resurstillgång. Avkastning från kommunala aktiebolag måste hanteras på ett klokt sätt och med fokus på samtliga kommunmedborgare.

Regionerna bör omedelbart, hos regeringen, begära ett entledigande från uppdraget att genomföra statens regionala tillväxt- och utvecklingsansvar. Det är administrativa kostsamt och ofta kontraproduktivt eftersom omfattningen är orimlig och utopisk.

Regionen måste också fokusera på arbetsmiljö- och lönefrågor så att personalinhyrning reduceras till ett minimum. När en sjuksköterska med en lön på cirka 36 000 kronor per månad kan betalas mer än det dubbla om hen hyrs in från bemanningsföretag, måste Regionens arbetslednings- och ekonomiska förmåga kraftigt ifrågasättas. Det finns inga ursäkter för en verksamhetsledning som låter detta fortgå år ut och år in.

Hur detta kunnat uppstå är en fråga som behöver svar. Själv har jag bara funnit ett relevant svar – det är någon annans pengar – vilket gjort att det som från början var ett sätt att brygga över toppar eskalerat.

Ove Jansson