Jag satt nyligen och kikade på RFSL:s hemsida. Jag googlade även på övriga föreningar. Det händer väldigt lite för hbtq-personer i Västerås och i Västmanland överlag, tycks det. Det måste väl finnas ett behov? Evenemang, föreläsningar, stödgrupper. Allt lyser med sin frånvaro.

Detta är en önskan som jag lägger fram till RFSL, men även andra föreningar överlag. Mer evenemang! Mer att göra, saker att träffas över.

Will there ever be a rainbow?