”Shit... oj... var det fejk?” – eleverna överraskades av falska nyheter

Nicklas Hermansson reser just nu runt på skolor i Sverige. Till vardags är han bland annat grundare och chefredaktör för Nomofomo (som står för "no more fear of missing out"), ett modernt mediehus med nyhetsbrev, föreläsningar, podcaster och mycket annat.

Med på Västeråsföreläsningarna var också VLT:s chefredaktör Daniel Nordström med. Han förklarade värdet av oberoende medier med källkritik och faktakontroll.

På tisdagen fick elever på Grillska gymnasiet höra föreläsningen. På onsdagen var det Carlforsskas tur.