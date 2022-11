Holmberg sköt första NHL-målet i kaosmatch

Det var heller inte vilket mål som helst. 2–0-målet i matchen visade sig bli matchavgörande, och bröt därmed New Jerseys segersvit på 13 raka matcher. Holmberg själv var med och forecheckade fram pucken innan han fick ett friläge, som han distinkt stoppade in mellan benen på Vitek Vanecek i New Jersey-målet.