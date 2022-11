Glöm inte att huslån, billån och andra lån för att kunna leva upp till den standarden som du förväntas leva efter. Du måste bara tjäna mer pengar så du har råd att betala lånen varje månad. Men du äger egentligen inte dessa saker, du är skuldsatt. Bättre jobb, högre skulder.

Sedan efter ungefär 45–50 år i arbetslivet går man i pension. Det är här sista tiden i livet som man ska njuta av, paradiset. Istället får man som tack en skitdålig pension som dessutom ska skattas. Det är tacksamheten som staten ger dig efter alla års slit, "här, lev på minimum och gå och dö".

Se över ditt egna hushåll. Lär dig hur pengar fungerar och låt dem jobba för dig. Eller stanna kvar i det moderna slaveriet som vi kallar för arbetsliv.

Helt ärligt, hur många älskar verkligen sitt jobb? Om du hade varit ekonomiskt fri, hade du fortfarande velat jobba med det du gör i dag?

"Don't tell them the truth, keep them poor" - Robert Kiyosaki

Arbetsfri